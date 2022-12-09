"Bizim görev alanımızda çalışma ilişkileri ilk sırada yer almaktadır. Endüstriyel ilişkilerde, işçi-işveren ilişkisi önemlidir. Biz devlet olarak nerede duruyoruz sorusu Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren devlet emekçilerinin hukukunu düzenleyecek tedbirleri almaya gayret etmiştir. Cumhuriyet, herkesin cumhuriyetidir. Çalışanlarını koruyan bir sosyal devlet anlayışına dayanmaktadır. Modern toplumda sendikalar en önemli kurumdur. Emekçilerin örgütlenmesi onları işverene karşı eşit hale getirecek bir müessese olarak düşünülmüştür. Kanunlarımız bu anlayışla işlev görmektedir. Sendikalaşmayı önemli görüyoruz. Türkiye'de kamuda sendikalaşma oranı yüksek sayılabilir, işçilerimizde oran düşüktür. Yüzde 14 oranı Türkiye'nin geldiği yere oldukça geri anlayıştır. Neden küçük ve orta ölçekli işletmelerde böyledir. Tutucu bir anlayıştır. Tarımsal toplumdan gelen bir zihniyettir. İşletme herhangi bir mülkiyet aracı değildir. Kamusal sorumlulukları vardır. Bu zihniyet dönüşümünün değişmesi lazım. Buna karşı sendikalaşmanın önünü açacak mücadeleyi desteklememiz lazım."

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

"Asgari ücret artışıyla ilgili konuşulan rakamlar var ama burada söylemem doğru değil."

İŞSİZLİKLE MÜCADELE

"İstihdam sorunu büyük bir sorundur. İşsizlikle mücadeleyi kendi araçlarımızla sürdürmeye çalışıyoruz. Yüzde 5'in üzerinde büyüme 700 bin istihdam oluşturuyor. Bunun dışında bizim elimizde araçlar var. Aktif ve pasif işgücü politikalarıyla destekleyen politikalar izliyoruz. Aktif işgücü politikası, yeni istihdam oluşturmak için verilen desteklerdir. İstismar edilmeyecek şekilde yeniden belirledik. İşsizlik sigortası fonunun desteklediği projeler var. Bununla ilgili çalışmalar yaptırdık."

SÖZLEŞMELİ PERSONEL DÜZENLEMESİ

"Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışma tamamlandı."

EYT'DE YAŞ SINIRI KAÇ OLACAK?

"Tüm çalışmayı tamamlayınca Meclis'le paylaşacağız."