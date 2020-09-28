Kamyonların malzeme çekmesi nedeniyle yollarının bozulduğunu ve bağlarına gidip gelmekte zorluk yaşadıklarını anlatan vatandaşlar, yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını bu konuda belediyeye başvurmalarına rağmen yolun düzeltilmesi konusunda adım atılmadığını anlattı.

Bağ yollarının yapılması konusunda yardım beklediklerini anlatan bağ sakinleri, yolun 300 metrelik kısmının stabilize olduğunu, belediyeye verilen dilekçelerde asfalt istediklerini ancak yapılmadığını, her yağan yağmurla birlikte çamurdan normal günlerde ise tozdan sıkıntı çektiklerini kaydettiler.

(Haber Merkezi)