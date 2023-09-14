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SP İl Başkanı Faruk Cıdık, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu ve partililerin katılımıyla Millet Bahçesi’nde bulunan İskele Park Kafe’de kahvaltılı bir basın toplantısı düzenleyen SP Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Çorum’un demiryolu ve havaalanı eksikliğinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

SP milletvekilleri olarak Türkiye’nin 81 ilini ziyaret ettiklerini kaydeden Atmaca, bu kapsamda Çorum’da da bir dizi ziyaret ve incelemede bulunacaklarını söyledi. Anadolu’nun merkezinde bir il olan Çorum’un iktidar tarafından sürekli ötelendiğini kaydeden Atmaca, ulaşım alanında yaşanan eksiklikleri anlayabilmenin mümkün olmadığını belirterek, “Sanayi ürünlerinin karayolu ile taşınması bütün rekabet yollarını yok ediyor. Demiryolu bu noktada çok önemli. Demiryolu neden bu zamana kadar yapılmamış anlamak mümkün değil. Havaalanı konusunda ise adres olarak Merzifon gösteriliyor. Bu da doğru bir değerlendirme değil” dedi.

Konuşmasının devamında ülkenin içerisinde bulunduğu genel konulara da değinen Atmaca, mevcut iktidarı soruşturan ve sorgulayan herkese suçlu muamelesi yapıldığını, eleştirmenin ise vatan hainliği ile eş değerde tutulduğunu söyledi. Atmaca, iktidarın aldığı bütün yanlış kararların bedelinin millet tarafından ödendiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin deprem koşullarında bir seçime gittiğini kaydeden Atmaca, Cumhur İttifakı’nın elindeki olağanüstü güce karşın Millet İttifakı’nın aldığı yüzde 48’lik oyun önemli olduğunu belirterek, “Devletin tüm maddi gücü tamamen iktidarın elinde. Bütün cemaat ve STK’lar Cumhur İttifakı için çalıştı. Böylesi bir ortamda Millet İttifakı’nın aldığı sonuç küçümsenecek bir sonuç değil. Cumhur İttifakı’nda ‘kazanmak için her yol mübah’ anlayışı var. Aynı anlayışı şimdi de yerel seçimlerde devam ettirmek istiyorlar” dedi.

11 bin lira asgari ücret alan bir kişinin 6 bin lira kira öder hale geldiğini, emeklilerin durumunun ise daha vahim olduğunu dile getiren SP Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, ülkenin içinde bulunduğu durumdan ancak Milli Görüş ile kurtulabileceğini söyledi.

TBMM’de SP ve Gelecek Partisi ile ortak grup kurduklarını anımsatan Atmaca, sayılanını az olmasına rağmen TBMM’de milletin sesi olacaklarını dile getirdi.