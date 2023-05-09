ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Oda Başkaları ile sohbet eden Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, Millet İttifakı iktidarında Bağ-Kur’lu esnafın yaşadığı sorunları ilk fırsatta çözeceklerini ve mağduriyeti gideceklerini söyledi.

TİCARET ERBABINA SİCİL AFFI

“Esnaf Bakanlığı kuracağız. Esnafın tüm sorunlarını tek yerde çözeceğiz. Günümüzde birçok esnafımız gerek çekini-senedini ödeyemediği için, gerek kredi taksitlerini aksattığı için, gerekse kefillik, ekonomik tıkanıklık gibi sebeplerle bankaların kara listesini girmiş durumda. Bazı esnafımız ne borcunu ödeyebiliyor, ne de kredi kullanabiliyor. Böylelikle de işini büyütmekte zorlanıyor. Ticaret erbabına kapsamlı bir sicil affı getireceğiz. Esnafın finansmana erişimini kolaylaştıracağız” diyen Tahtasız, esnafın sırtındaki borç yükünü hafifleteceklerini kaydetti.

“BAĞKUR’LU, BORCU OLSA DAHİ SAĞLIKTAN YARARLANACAK”

Tahtasız, “Esnaf Destekleri Sigortası Fonu kuracağız. Kira stopajını kaldıracağız. Küçük esnafımızı koruyacağız, haksız rekabeti önleyeceğiz. Bunun için zincir marketler ve AVM’lerin çalışma gün ve saatlerini yeniden düzenleyeceğiz. Esnafın sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı kesintiye uğramayacak. Bağ-Kur prim borcu olsa dahi esnafın ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin sağlık hakkından yararlanmasını sağlayacak net yasal düzenlemeleri yapacağız. Esnafımıza emeklilik için geriye doğru borçlanma hakkı tanıyacağız” şeklinde konuştu.

Tahtasız ve Polat, esnaf odası başkanlarından Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek istedi.

Ziyarete Belediye Meclis Üyeleri Erkan Özbal, İl Başkan Yardımcısı Burhan Erdem ve bazı partililer de eşlik etti.

CHP heyeti; ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Taksici ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin tarafından ağırlandı. (Haber Merkezi)