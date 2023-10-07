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MHP’nin “Başbağ” lakaplı merhum Lideri Alparslan Türkeş’in emaneti İYİ Parti Milletvekili Dr. Ayyüce Türkeş ile bir görüşmede bulunan İl Başkanı Yıldız, “Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş’in emaneti Vekilimiz Dr.Ayyüce Türkeş hanımefendi yakında Çorum ziyareti ile şehrimizde olacaktır” dedi.



Erkan Yıldız, İYİ Parti Genel Merkezi’nde Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Burak Akburak ile yerel seçimlerle ilgili istişarelerde bulunurken, İYİ Parti Kadın Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel ile de bir görüşmede bulundu.