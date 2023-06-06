Ayak Tenisi İl Temsilciliği'nin 2023 yılı faaliyet programında yer alan Ayak Tenisi İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. 7 takımın mücadele ettiği turnuvada Serkan Türksoy, Damla Türksoy, Yunus Can Boztepe, Cemrenur Ulgur ve Sudenaz Koçak düdük çaldı. Akkent TOKİ Spor Salonu'nda oynanan müsabakalar sonunda Rıdvan Mert Altınok, Arda Işık, Özkan Bülbül ve M.Esad Bolat'tan oluşan Siyah Duvar takımı tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Yusuf Kazancı, Erkam Yıldırım, Talha Karakaş ve Efe Furkan Ak'tan oluşan Şimşekler takımı ikinci olurken, Gökhan Keskin, Mücahit Sur, Kenan Yediren ve Tunahan Taşkın'dan oluşan Dolcadıva takımı ise Çorum üçüncüsü oldu.

Çorum şampiyonu Siyah Duvar takımı ilk olarak 17-18 Haziran tarihleri arasında Kastamonu'da yapılacak olan bölge finallerinde temsil edecek. Bu turu geçmesi halinde ise 22-25 Haziran tarihleri arasında Balıkesir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası finallerinde Çorum'u temsil edecek.