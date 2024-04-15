Edinilen bilgilere göre Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan bir atış poligonuna gelen doktor G.Ö. (33), elindeki tabancı ile atış yapmak istediği sırada başına dayayarak ateş etti.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde doktorun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Editör: İHA AJANS