Hitit Un Fabrikası sahiplerinden Atilla Yeşil (67), 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Tanınmış zahireci esnafından merhum Ali Yeşil’in oğlu, Gürcistan’da iş insanı Zeki Yeşil’in kardeşi, Uğur Yeşil’in ağabeyi, Ali Yeşil ve Akın Yeşil’in babaları olan Atilla Yeşil’in cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Atilla Yeşil’in cenaze törenine, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, esnaf, sanayici ve iş insanları başta olmak üzere kalabalık bir cemaat katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.