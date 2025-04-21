ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Çorum Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve yüklenici tarafından geri dönüşüm ve geri kazanım ile değerlendirilmesi amacıyla düzenli aralıklarla toplanması için 150 adet atık tekstil kumbara yeri; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.

Muhammen Bedel: 2.546.000,00- TL (KDV Hariç) Geçici Teminat: 76.380,00- TL

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden (Akkent Mahallesi, İskilip Caddesi, No:105 Merkez/Çorum Telefon: 0364 319 2281/2283) 1.500,00 TL karşılığında temin edilebilir veya görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 30.04.2025 Çarşamba günü saat: 14.00’de Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

1.1- Gerçek Kişiler İçin;

a.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b. Kanuni İkametgah Belgesi (Son 1 ay içerisinde alınmış),

c. Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair,ilgili kurumlardan belge (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.)

d. Bağlı olduğu meslek odasından alınacak oda kayıt belgesi,

e. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

f. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri,(Faks ile gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)

g. İstekliler, geçici teminatlarını; belediyemiz veznesine veya belediyemizin Ziraat Bankası TR98 0001 0000 7830 9681 3250 03 İBAN numaralı hesabına yatırmaları, geçici teminat alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır,

h. Şartnamenin bedelini yatırdığına dair makbuz,

i. Sabıka kaydı(Son 1 hafta içerisinde alınmış),

j. 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler ve 20 01 11 (tekstil ürünleri) atık kodları ile ilgili toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Tehlikesiz Atık Toplama- Ayırma “Geçici Faaliyet Belgesi” veya “Lisans” a sahip olması. (İhale tarihi itibari ile geçerli)

k. En az 1 Yıl Kullanılmış giyim/tekstil atıklarının toplaması ve ayrıştırılması işini lisanslı olarak yapmış veya devam ediyor olması, (Kamu tecrübesini gösteren belgeler).

l. İhaleye katılacak olanların Çorum Belediyesi’ne borcunun olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisi’nden alacakları borcu yoktur belgesi.

m.İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,(ihaleyi kazanan istekli noter tasdikli ortaklık sözleşmesini sunmalı, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

n. Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri yukarıda istenilen belgeleri hazırlayarak İhale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir.

o. İhaleye katılacakların ihalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

1.2- Tüzel Kişiler İçin;

a. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

b. İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirmesi gerekmektedir.

c. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

d. Tüzel kişiliği oluşturan ortakların hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte),

e. Tüzel kişiliği oluşturan ortakların sabıka kaydı, tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri için ayrı ayrı verilmesi. (Son 1 hafta içerisinde alınmış),

f. Tüzel kişiliği oluşturan firmanın (şirket) ve firma ortaklarının Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair belgelerin sunulması.(ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.)

g. İstekliler, geçici teminatlarını; belediyemiz veznesine veya belediyemizin Ziraat Bankası TR98 0001 0000 7830 9681 3250 03 İBAN numaralı hesabına yatırmaları, geçici teminat alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır. Geçici Teminat mektubu en az 3 (Üç) ay süreli olacaktır.

h. Şartnamenin bedelini yatırdığına dair makbuz,

i. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri,(Faks ile gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)

j. 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler ve 20 01 11 (tekstil ürünleri) atık kodları ile ilgili toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Tehlikesiz Atık Toplama- Ayırma “Geçici Faaliyet Belgesi” veya “Lisans” a sahip olması. (İhale tarihi itibari ile geçerli)

k. En az 1 Yıl Kullanılmış giyim/tekstil atıklarının toplaması ve ayrıştırılması işini lisanslı olarak yapmış veya devam ediyor olması, (Kamu tecrübesini gösteren belgeler).

l. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,( ihaleyi kazanan istekli noter tasdikli ortaklık sözleşmesi sunmalı, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

m.İhaleye katılacak olanların Çorum Belediyesi’ne borcunun olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisi’nden alacakları borcu yoktur belgesi.

n. İhaleye katılacakların ihalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

o. Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri yukarıda istenilen belgeleri hazırlayarak İhale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir.