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AK Parti Genel Merkezi’ne yakın çevrelerden edindiğimiz bilgilere göre, geçtiğimiz aylarda il merkezinde yapılan ankette vatandaşlara “Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın tekrar aday gösterilmesi halinde oy verir misiniz?” sorusu sorulurken, vatandaşların yüzde 42’sinin “Evet oy veririm” dediği, yüzde 17’sinin kararsız kaldığı, yüzde 41’inin ise “Hayır” cevabını verdiği öğrenildi.

“Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yaptığı hizmetlerde herhangi bir problemle karşılaştınız mı? Hizmetlerden memnun musunuz?” sorusuna ise halkın yüzde 79’unun hizmetlerden memnun olduğu ve herhangi bir problemle karşılaşmadığı yönünde yanıt verdiği, “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna ise vatandaşların yüzde 37’sinin AK Parti, yüzde 25’inin CHP, yüzde 14’ünün ise MHP dedikleri öğrenildi.