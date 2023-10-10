Tahmini Okuma Süresi: dakika

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından yaptırıldığı öne sürülen ankette önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün bağımsız aday olması halinde seçilebileceği iddia edilmişti.

Bu iddia üzerine sosyal medya hesabından yanıt veren Erkan Yıldız, “Kıymetli Çorumlu hemşerilerimiz; Geçtiğimiz günlerde basında çıkan bir haberde İYİ Parti Genel Merkezinden alınan bilgi başlıklı haberin ve kaynağının kimler tarafından talimat alınarak yapıldığı konusundaki düşüncelerimiz partimiz üzerinden reklam yapıldığı kanısı taşımaktadır. Ama biz buna partimiz adına müsaade etmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. İYİ Parti’nin bir kurumsal bir kimliği vardır ve bu kurumsal kimliğin de bir temsil makamı vardır. Böyle organize yapılmış bir haberin gerçekliğini benden teyit almadan paylaşım yapılması şahsım ve yönetim kurullarımızın tepkisini neden olmuştur. Genel Merkezimizin Çorum’da böyle bir anket çalışması olmamıştır. Genel İdare Kurulu Üyemiz Sayın Sevin Çağlayan Başkanımızın ismini kullanarak yapılan paylaşım tamamen hayal ürünüdür. Bu paylaşımı yapanların haberin kaynağının nereden ve kim tarafından organize edildiğini kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz” dedi.