Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından düzenlenen Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’na katılmak üzere Giresun’a giderken Ordu’ya da bir ziyaret gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Aşgın, Karadeniz’in incisi olarak nitelendirdiği Ordu’da, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aşgın, “Şehrimizin de üyesi olduğu DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı için Giresun’a doğru yol alırken, Ordu’muzu ve değerli ağabeyim, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Hilmi Güler’i ziyaret etmeden geçemedik. Kıymetli Başkanımıza misafirperverliği ve samimiyeti için teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Gerçekleşen ziyaretin ardından iki başkanın bölgesel kalkınma projeleri ve yerel yönetimler arası işbirliği üzerine fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Editör: HABER MERKEZİ