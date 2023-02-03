Malatya, Tokat, Kırıkkale, Yozgat, Elazığ, Muş ve Gümüşhane Belediye Başkanları ile birlikte Türkiye Belediyeler Birliği’nin Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’yla (JICA) yaptığı işbirliği uyarınca Japonya’ya giden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın önceki gece Çorum’a geldi.

Belediye Başkanı Aşgın, ayağının tozuyla kartpostallık bir fotoğraf paylaşarak Cuma Günü olması sebebi ile de “O, göklerin ve yerin eşsiz-örneksiz yaratıcısıdır; bir şeyin olmasını dilediğinde ona “ol!” der, hemen oluverir.” (Bakara/117.) Günümüz hayırlı, cumamız mübarek olsun. Hayırlı Cumalar” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

