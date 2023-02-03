Çorum Belediyesi ve Çoroff Çorum Off Road ve Arama Kurtarma Derneği işbirliğinde düzenlenecek etkinlikte Türkiye’nin dört bir tarafından off-road tutkunları bir araya gelecek.

Şehre kazandırdığı spor yatırımları ve düzenlediği sportif etkinliklerle Çorum’u spor kenti haline getiren Çorum Belediyesi, geçen yıl düzenlediği Enduro Festivalinin ardından şimdi de OFFROAD Çorum 2023 etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Yarış tutkunlarının şov tadında bir yarışma ve gösteriye imza atacaklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Pazar günü Çatak Tabiat Parkı’nda düzenleyeceğimiz heyecan ve adrenalin dolu etkinliğimize tüm yarış tutkunlarını davet ediyoruz.”dedi.

