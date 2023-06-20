Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında yaptığı üçüncü toplantı sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantının ardından konuşan Bakan Vedat Işıkhan, “Asgari ücreti hem işçiyi memnun edecek hem de istihdamı koruyacak şekilde belirlemeye gayret ettik. Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Asgari ücreti hem işçiyi memnun edecek hem de istihdamı koruyacak şekilde belirlemeye gayret ettik. Asgari ücret uzlaşma ile sonlandı. Yeni asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir” dedi.

Toplantıda geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinin önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Türk-İş Başkanı Ergün, “13 gündür taraflar yoğun bir çalışma yapıyor. Bugün son noktaya geldik bakan bey rakamı açıkladı. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 34 bir zam var. İnşallah enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüz korunur. Pazardaki, marketteki fiyatların kontrol altına alınması temennimiz. Yoksa bu zamların anlamı kalmıyor” diye konuştu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise, "Asgari ücrette ara zam konusunda bir mutabakat vardı. Hızlı bir şekilde bakanımız müjdeyi verdi. Biz de bunun memnuniyeti içerisindeyiz. İşçi, işveren ve devlet ayrılmaz bir bütündür. 500 TL asgari ücret desteği için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Artık odağımızı ülke refahına ve çalışma hayatının diğer konularına yönlendireceğiz" dedi.