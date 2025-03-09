İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.
Şüpheli görünen kişi ve araçları durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler, ayrıca arama yaptı.
Kentin farklı noktalarında yapılan uygulama 462 araç ve 1182 şahıs kontrol edildi. Şüpheli 8 şahsın yapılan üst aramasında 3 adet tüfek, 3 adet tabanca, silahlara ait 158 adet fişek, 1 adet kesici alet ve 61 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK