Merhum Türkan Erden’in eşi, Öğretmen Fahri Erden, Çorum Belediyesi çalışanlarından Erbil Erden ve CHP İl Kadın Kolları Üyesi Yurdan Erden Çinkılıç’ın babası Arif Erden’in kaybı üzüntü ile karşılandı. Erden için ilk tören Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde Nurettin Aksoy Dede tarafından ‘Hakka Yürüme Erkanı’ ile gerçekleştirildi.

Siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaşın katıldığı erkan sonrası Arif Erden doğum yeri Sarimbey Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ