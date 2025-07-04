Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında BAYKAR’ın ardından en yüksek ihracat yapan firma olan ARCA Savunma, geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında 27 milyon dolar olan ihracatını bu yıl aynı dönemde 623 milyon dolara çıkararak rekor kırdı.

Politico'nun haberine göre, ABD'nin son 50 yılda Sovyet usulü bir cephe savaşı tecrübesi yaşamadığı ve bu süreçte mühimmat üretim kapasitesinin beklenmedik şekilde yetersiz kaldığı ortaya çıktı. Avrupa ülkeleriyle birlikte Ukrayna'ya mühimmat göndermeye çalışan ABD, Sovyetlerden kalma Rus fabrikalarının üretim hızına yetişemedi.

Bu tabloda ise dikkat çeken başarı, Sungurlu’da faaliyet gösteren ARCA Savunma’dan geldi. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında Baykar’dan sonra en yüksek ihracat yapan firma olan ARCA Savunma, özellikle 155 mm, 152 mm ve 122 mm topçu mühimmatları üretiminde kısa sürede dünya devlerini geride bırakıp uluslararası pazarda güçlü bir konuma ulaştı. Öyle ki, ARCA Savunma'nın bir aylık topçu mühimmatı üretimi, Amerika kıtasında aynı sürede üretilen mühimmat miktarını geçti.

Rusya-Ukrayna savaşında cephenin en çok tükettiği mühimmat türü olan topçu mermisi üretiminde sağlanan bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayi gücünü uluslararası alanda bir kez daha göstermiş oldu. ARCA Savunma ayrıca havan mühimmatları, 122 mm roket, C4 plastik patlayıcı ve çeşitli askeri mühimmatlar üretimiyle de savunma sektöründeki etkinliğini artırıyor.

Sungurlu’daki kapsül ve plastik patlayıcı fabrikası yatırımlarıyla üretim kapasitesini büyüten firma, SAHA EXPO 2024’te de önemli anlaşmalara imza atarak, savunma sanayi ihracatında Türkiye’yi başarı ile temsil etmeyi sürdürüyor. ARCA Savunma’nın yakaladığı bu ivme, hem Türkiye ekonomisi hem de Sungurlu’nun savunma sanayi üssü olma yolundaki konumu açısından kritik önem taşıyor.

(Haber Merkezi)

Muhabir: Haber Merkezi