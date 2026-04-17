İHALE İPTAL İLANI
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi,
İdari Şartnamenin 7.4. maddesi ve Teknik Şartnamenin 4.2. maddesi arasındaki uyumsuzluk nedeniyle ihale İdaremizce İptal edilmiştir.
|
İhale Kayıt Numarası (İKN)
|
:
|
2026/484567
|
1- İdarenin
|
1.1. Adı
|
:
|
ÇORUM BELEDİYELER ÇEVRE BİRLİĞİ
|
1.2. Adresi
|
:
|
Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No: 22 Belediye Hizmet Binası Kat: 2 19100 Merkez/ÇORUM
|
1.3. Telefon numarası
|
:
|
3642250810
|
2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı
|
2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|
:
|
19.03.2026 - 5579
|
2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
|
:
|
Çorum Haber - www.corumhaber.net - 19.03.2026
|
3- İhale İptal Tarihi
|
:
|
15.04.2026
