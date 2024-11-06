Kanser tedavisi gören ve geçen gün entübe edilen şarkıcı Ankaralı Turgut’un bu sabah öldüğüne dair haberler sosyal medya yayılmıştı.

Kanal D’de yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına katılan ünlü sanatçının kızı Eylem Boran, haberleri yalandı.

KIZI AÇIKLADI: ANKARALI TURGUT’UN SON DURUMU NE?

Ünlü sanatçının kızı Eylem Boran, şunları söyledi:

"Babamın hayatını kaybettiği yönündeki iddialar kesin ve kesinlikle doğru değil. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor, durumu ciddi ve kendisi hayatta. Haberler gerçeği yansıtmıyor. Hastaneyiz, doktorumuzla konuştuk. O da asla doğru olmadığını söyledi. Bu haberler bizi gerçekten çok üzüyor. Rica ediyorum ölmeyen insanı öldürüp bizi daha da üzmesinler."

ANKARALI TURGUT'UN HASTALIĞI NEYDİ?

Turgut Karataş, akciğer kanseri nedeni ile Ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ankaralı Turgut, müzik yaşamına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı.

Bağlama ve darbuka çalan Ankaralı Turgut, amatör olarak çeşitli albümler çıkardı. 1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini tiye aldığı albümüyle ün kazandı böylece Ankaralı Turgut şarkıları ülke çapında tanınır hale geldi.

Ankaralı Turgut'un beş çocuğu bulunuyor.