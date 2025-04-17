Vakıf 19’un öncülüğünde, Türk Japon Vakfı ile ortaklaşa her yıl Turizm Haftası’nın başladığı gün düzenlenen Dünya Hitit Günü, dün, Or-An Şehri’ndeki Türk Japon Vakfı’nda, Hitit Ensamble Grubu’nun konseri ve Dünya Hitit Medeniyetleri Sergisi’nin açılışı ile başladı.

Birinci ayağı Çorum’da gerçekleşen açılışın ikinci etabında, Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Türk Japon Vakfı Başkanı Prof.Dr. Nejat Bora Sayan ve Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan açış konuşmalarını yaptılar.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen etkinliğe AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti İstanbul Milletvekillleri Yahya Çelik ve Şengül Karslı, Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, emekli Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili, hemşehrimiz Recep Kömürcü, eski bakanlardan Şevket Bülent Yahnici, yüksek yargı ve diplomasiden seçkin kişiler, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Hitit Ensamble Grubu’nun konserinin ardından, “Hitit Medeniyetleri 2025” isimli 45 sanatçının katıldığı, küratörlüğünü Çorumlu heykeltraş Hüsna Dişbudak’ın yaptığı Plastik Sanatlar Sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve TRT’nin de desteklediği etkinlikler, 18 Nisan akşamına kadar paneller ve atölye çalışmaları ile devam edecek.