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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Anar, çocukların bir toplumun geleceği olduğunu vurgulayarak, tüm çocukların rengine, diline, dinine, ırkına bakılmaksızın başta eğitim ve sağlık olmak üzere tüm temel haklardan yararlanmasının sağlanmasını istedi.

Kamile Anar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün Çocuk Haklarını Koruma Günü. Çocuk haklarına ait sözleşme, çocukların eğitim, sağlık, yaşam, beslenme, barınma ve toplum haklarını güvence altına alan uluslararası sözleşmedir. Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989’da imzalanmıştır.

Cinsiyet, ırk, etnik köken, ulusal kökenine bakılmadan her çocuk eşit eğitim hakkına sahiptir. Engelli çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerine yeterli eğitimleri sağlanmalıdır. 18 yaşına kadar herkes çocuk sayılır. Hükümetler, tüm çocukların haklarını korumalıdır. Bütün çocukların doğuştan sağlıklı eğitim yaşam hakları vardır. Çocuklar kendilerini ilgilendiren tüm konularda görüşlerini özgürce ifade etme hakkına sahiptir. Çocukların her türlü fiziksel ve psikolojik şiddet veya istismar ihmal ve sömürüden uzak olmaları sağlanmalıdır. Yoksul aile çocuklarına destek verilmelidir.Ne yazık ki ülkemizde binlerce çocuk yoksulluğun pençesinde mücadele veriyor. Çocuk işçi olarak emekleri sömürmüyor, çalıştıkları yerlerde hayatlarını kaybediyorlar. Binlerce çocuk gelinler var. Ömürleri harcanıp gidiyor. Ülkemizde hiç bir konuda çocuk hakları korunmuyor. İnsan haklarının, özgürlüklerin olmadığı yerde çocuk hakları korunmuyor. Bu toplumun geleceğinin çocuklar olduğunu unutmayalım. Çocuk haklarının korunduğu günlerin yakında gelmesi umuduyla Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.”