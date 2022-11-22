3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi.

Yoğun bakımdaki takibi sonrası tedavisine İstanbul’da devam edilmesine karar verilen Sergen Deveci için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak devreye girdi. Deveci, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçakla İstanbul Özel Florance Nightingale Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili süren soruşturmada süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut B. tutuklandı.

(İHA)

