CHP’nin 44 yıl sonra kazandığı Amasya Belediyesi’nin önünde vatandaşlarla birlikte dua eden Belediye Başkanı Sevindi, “44 yıllık özlemimize son verdik. Bundan sonraki işimiz daha zor. Biz 110 bin nüfuslu bu kentin belediye başkanı olacağımızı her zaman söyledik. Bunu gerçekleştireceğime söz veriyorum” dedi.

Kendisine teşekkür ettiği önceki başkan MHP’li Bayram Çelik’ten görevi devralan Turgay Sevindi, “Bu şehre daha çok gülen göz yakışıyor. Herkesi gülümseten bir belediye anlayışıyla herkesi kucaklayacağız” diye konuştu.

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, ÇORUM Milletvekili Mehmet Tahtasız, 1977-1980 yılları arasında Amasya Belediyesi’ni yöneten A. Gündüz Türem, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ile Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp de Sevindi’yi tebrik etti. (İHA)

Editör: İHA AJANS