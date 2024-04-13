Profesyonel liglerdeki 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Altay’la daha önce 3’ü lig, 2’si Play-Off’ta olmak üzere 5 kez karşılaştı. İki takım ilk kez 2016-2017 Sezonunda, 3.Lig 1.Grup’ta rakip oldu. Çorum’da oynanan ilk yarı maçı 1-1 biterken, ikinci yarıda İzmir’de oynanan maçı Altay 2-1 kazandı.

İki takım sezonu play-off potasında tamamlarken, bu kez Play-Off yarı finalinde rakip oldu. Yarı finalin ilk maçı Çorum’da oynanırken, Ahlatcı Çorum FK ilk maçı 2-0 kazanarak rövanş için avantaj elde etti. İzmir’de oynanan, öncesinde ve sırasında olayların yaşandığı rövanşı 4-0 kazanan Altay finale yükseldi.

İki takım, yaklaşık 7 yıllık aranın ardından bu sezon 1.Lig’de rakip oldu. Ahlatcı Çorum FK, 26 Kasım 2023’te, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan 13.hafta maçını 3-0 kazandı.