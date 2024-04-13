Profesyonel liglerdeki 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bugüne kadar play-off hariç 409 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-

Siyahlı ekip bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 179 galibiyet, 110 beraberlik, 120 de yenilgi aldı ve 647 puan topladı. Rakip fileleri 589 kez havalandıran Ahlatcı Çorum FK, kalesinde ise 429 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda ise bugüne kadar 205 maça çıktı. 72 galibiyet, 57 beraberlik, 76 yenilgi alan Çorum temsilcisi 273 puan toplarken, attığı 249 gole karşılık 234 gol yedi.