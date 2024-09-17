Kale Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında ikamet eden şahsın balkondan sarktığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İSRAİL’İ LANETLEDİ

Alkollü şahıs kendini ikna etmek isteyen polislere "Alacaklarımı alamıyorum, benim paramı getirin, adalet istiyorum, Filistinlilere üzülüyorum, Netanyahu'yu lanetliyorum" diyerek Vali ve Savcının gelmesini istedi.

Şahsın daha önce de birkaç defa aynı nedenlerle balkondan atlama girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Şahıs yaklaşık 2 saat sonra polis ekiplerince ikna edilerek aşağı indirildi.