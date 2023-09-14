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Alaca içesi Çopraşık Köyü Dilmedere mevkiinde saat 13.00’da başlayan yangın devam ediyor.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alaca Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de arazözlerle destek veriyor.

Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın, yaklaşık 10 Bin dönümlük alanı etkisi altına alırken, Çopraşık Köyü’ne sınır olan Sarisüleyman Köyü arazisine de sıçradığı öğrenildi.

Yerleşim alanlarını da tehdit eden yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.