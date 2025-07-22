Alaca’nın geleceğine yön vermek amacıyla hazırlanan 3 projede önemli bir adım daha atıldı. Alaca’nın kültürel mirasını, gastronomisini ve el sanatlarını yeniden ayağa kaldırmak amacıyla hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen ‘Alaca Kök Boya Üretim ve Camili Kilim Dokuma Tesisi Strateji ve Eylem Planı’, ‘Hitit Ekmekleri Gün Yüzüne Çıkıyor Projesi’ ve ‘DSİ Alacahöyük Gölpınar Hitit Barajı Arkeopark Tesisi Strateji ve Eylem Planı’ projesiyle ilgili kapsamlı bir çalıştay düzenlendi.



Alaca Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya; Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan, Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik MYO Müdürü Songül Özüm, Antalya Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, AB Proje ve Gastronomi Uzmanı Filiz Hösükoğlu, Turizm Uzmanı ve FIJET Kültür Rotaları Başkanı Ali Öztüfekçi, OKA İl Koordinatörü Tuğba Purtul ve Çorum Proje ekibi ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

Çalıştayda her üç projede bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Alaca’nın kültürel mirasını, gastronomisini ve el sanatlarını yeniden ayağa kaldırmaya yönelik olarak hazırlanan bu projelerle Alaca’nın turizm ve kalkınma yolculuğuna önemli bir değer katması hedefleniyor.