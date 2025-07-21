Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, son zamanlarda sosyal medya ve çeşitli mecralarda belediye hakkında yayılan asılsız iddialarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Başkan Arslan, yapılan karalama kampanyalarının iyi niyet taşımadığını vurgulayarak, belediyenin çalışmalarına yönelik spekülasyonlara son verilmesi çağrısında bulundu.

Alacagücü’ne Destek Devam Ediyor

Başkan Arslan açıklamasında, ilçeyi gururlandırarak BAL Ligi'ne yükselen Alacagücü Spor Kulübü'ne belediye olarak sezon başından itibaren destek verdiklerini ve bu desteğin süreceğini belirtti.

“İlçemizi gururlandıran ve BAL Ligi’ne yükselerek önemli bir başarıya imza atan Alacagücü Spor Kulübü’ne gerekli tüm desteği sezon başında vereceğimizi kamuoyu önünde açıkça ifade ettik. Takımımız şampiyonluğa ulaştığında da bu desteği yineleyerek, yanlarında olduğumuzu güçlü bir şekilde vurguladık.

Ancak son günlerde bazı çevreler, bu açık beyanlarımıza ve kararlılığımıza rağmen, belediyemizi hedef alan, gerçek dışı ve maksatlı söylemler üretmektedir. Bu açıklamaların iyi niyetli olmadığını ve ilçemizin birlik ruhuna zarar verdiğini açıkça belirtmek isteriz. Alaca Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz."

Sanayi Yatırımları İçin Sessiz ve Kararlı Adımlar Atılıyor

Belediyeye yönelik bir diğer eleştiri ise ilçedeki sanayi yatırımları üzerine geldi. Özellikle iş insanı Ahmet Ahlatcı’nın yatırım planları üzerinden belediyenin eleştirilmesine yanıt veren Arslan, sürecin sessiz ancak kararlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

“Yine son günlerde, ilimizin kıymetli iş insanlarından Sayın Ahmet Ahlatçı’nın sanayi alanında gerçekleştireceği yatırım çalışmaları üzerinden Alaca Belediyesi’ne yönelik haksız eleştiriler gündeme getirilmektedir. Sanki bu süreçte hiçbir adım atılmamış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Oysa ki bizler, şov yapmadan, sessiz ama kararlı adımlarla çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlçemizin sanayi altyapısını geliştirmek, üretimi artırmak ve istihdamı güçlendirmek adına gereken tüm teknik dosyalar hazırlanmış olup, Sayın Ahlatçı ile birebir görüşme gerçekleştirerek Alaca’nın bu süreçte yerini sağlamlaştırmak için gerekli girişimlerde bulunacağız.” şeklinde konuştu.



Başkan Arslan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Alaca Belediyesi olarak amacımız polemik değil, yatırımdır. Tartışma değil, gelişmedir. Bu şehre gönül vermiş herkesle iş birliği içinde olmaya ve Alaca’yı daha güçlü bir sanayi yapısına kavuşturmaya kararlıyız. Hiçbir dedikodu bu hedefimizden bizi alıkoyamayacaktır.”

Belediyenin; spordan sanayiye, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar her alanda üretmeye ve Alaca’yı geleceğe hazırlamaya devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyuruldu.