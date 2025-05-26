Alaca da yapımı devam eden Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi inşaatı, hayırsever vatandaşların katkılarıyla ilerlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul’da faaliyet gösteren Maypen PVS adlı işyerinin sahibi Hasan Aykaç, cemevi inşaatının pimapen cam ve çerçeve imalatını üstlendi. Aslen Alaca’nın Perçem köyünden olan Hasan Aykaç, inşaatın önemli bir aşaması olan pencere ve çerçeve işlerini karşılayarak projeye anlamlı bir destek sundu.

Alevi Kültür Merkezi yetkilileri, Aykaç’a gösterdiği duyarlılık ve katkılarından ötürü teşekkürlerini iletti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Alaca Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi inşaatımızın pimapen cam ve çerçevelerinin yapımını üstlenen İstanbul’da Maypen PVS işyeri sahibi, Perçem köyünden Hasan Aykaç beyefendiye cemevimize yapmış olduğu katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırları kabul olsun.”

Alaca’da Alevi toplumunun uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu cemevinin inşaatı, hayırseverlerin katkılarıyla adım adım tamamlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölge halkı ibadetlerini ve kültürel etkinliklerini modern bir yapıda gerçekleştirme imkânına kavuşacak.

Editör: Haber Merkezi