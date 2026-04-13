KADASTRO GÜNCELLEME ALANI İLANI
ÇORUM KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ÇORUM İLİ ALACA İLÇESİ AKÖREN, BOLATÇIK, BÜYÜKCAMİLİ, ÇATALBAŞ, ÇÖPLÜ VE YEŞİLYURT KÖYLERİ MUHTELİF MEVKİİ VE ADALARDA KISMİ OLARAK 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 22 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA KADASTRO GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN KADASTRO GÜNCELLEME İŞLEMLERİNE 29/04/2026 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 09:00 DAN İTİBAREN BAŞLANACAKTIR.
BU KADASTRO GÜNCELLEME ALANI SINIRI İÇERİSİNDE TAŞINMAZ MALI BULUNAN KİŞİLERİN VEYA TEMSİLCİLERİNİN;
TESPİTLERE KADASTRO GÜNCELLEME EKİBİNİN KADASTRO GÜNCELLEME ALANINDAKİ GÖREVİNİN SONA ERDİĞİ TARİHE KADAR YAPILACAK İTİRAZLAR KADASTRO KOMİSYONUNDA İNCELENECEĞİNDEN, İTİRAZI OLANLARIN BU SÜRE İÇİNDE BELGELERİ İLE BİRLİKTE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VEYA KADASTRO TEKNİSYENLİĞİNE MÜRACAAT ETMELERİ, İTİRAZ SONUÇLARININ ASKI CETVELLERİNDE GÖSTERİLECEĞİ, BU TARİHTEN SONRAKİ İTİRAZLARIN İSE, KADASTRO GÜNCELLEME SONUÇLARININ GÖSTERİLDİĞİ 30 GÜNLÜK İLAN SÜRESİ İÇİNDE KADASTRO MAHKEMESİNDE DAVA AÇMAK SURETİYLE YAPILABİLECEĞİ,
3402 SAYILI KANUNUN 4 NCÜ MADDESİ UYARINCA DUYURULUR.13.04.2026