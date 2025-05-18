Alaca Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Şöleni düzenlenecek. 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de Alaca Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan şölende Gülsüm Kahraman konserinin yanı sıra yerel sanatcılar Fatih Öztürk, Mithat Ürslan ve Hakan Bolat yer alacak. Mustafa Karakaş ve Paşa Susanoğlu tarafından yapılacak aşıklar atışması geceye renk katacak.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceğimiz 19 Mayıs Gençlik Şölenine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Editör: Haber Merkezi