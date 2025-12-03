T.C.
ÇORUM İLİ
ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞIT SATIŞ İHALE İLANI
|1-)
|Alaca Belediyesine ait aşağıda modeli, cinsi ve markası belirtilen taşıtların satışı yapılacaktır.
|2-)
|İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında temin edilecektir.
|3-)
|İhale, Alaca Belediyesi hizmet binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte ve 2886 Sayılı DİK nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
|4-)
|İhale arttırım miktarı her bir araç için 2.500,00 TL olarak artırım yapılacaktır.
|5-)
|Muammel bedeli üzerinden %30 geçici teminat alınır. Tedavüldeki Türk Parası ve banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilir.
|6-)
|İstenilen belgeler:
(Bu belgeler 12.12.2025 tarih ve saat 12:00 ‘ e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.)
1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,2) Kanuni İkametgâh Belgesi,3) Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,4) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, 6) İstekliler, geçici teminatlarını; belediyemiz veznesine veya belediyemizin Halk Bankası Şubesi TR64 0001 2009 3150 0007 0000 04 İBAN numaralı hesabına yatırılması, geçici teminat alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır.7) Şartname bedelinin 1.000,00 TL yatırıldığına ilişkin makbuz.8) İhaleye katılacak olanların, Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır.
|7-)
|Satışı Yapılacak Taşıtların
|S.No
|Plaka
|Marka
|Model
|Cinsi
|Tahmini Bedeli KDV Hariç
|Geçici Teminatı
|AÇIKLAMA
|İhale Tarih ve Saati
|1
|19 LK 299
|OTOKAR
|2013
|Sıkıştırmalı Çöp Ekipmanı
|150.000,00
|45.000,00
|Çalışır Durumda
|12.12.2025-14:00
|2
|19 LP 010
|OTOYOL
|1999
|Otobüs
|55.000,00
|16.500,00
|Çalışır Durumda
|12.12.2025-14:05
|3
|19 LL 585
|IVECO
|2005
|Otobüs
|80.000,00
|24.000,00
|Çalışır Durumda
|12.12.2025-14:10
|4
|19 LA 422
|TOYOTA
|1992
|Kamyonet (Kapalı Kasa)
|55.000,00
|16.500,00
|Çalışır Durumda
|12.12.2025-14:15
|5
|19 LP 387
|FARGO
|2001
|Kamyonet (Çift Kabinli)
|60.000,00
|18.000,00
|Çalışır Durumda
|12.12.2025-14:20
|6
|19 LP 442
|RENAULT
|2003
|Otomobil Kangoo EXP 1,9D Comfort
|60.000,00
|18.000,00
|Çalışır Durumda
|12.12.2025-14:25
