T.C.

ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYEMİZE AİT 3 ADET ARAÇ VE 3 ADET İŞ MAKİNASI SATIŞ İHALESİ İLANI

1. İhalenin Konusu ve Şekliyle İşin Niteliği, Nevi, Miktarı:

Madde 1-Belediyemize ait trafikten çekilmiş olan aşağıda açık bilgileri yer alan 3 adet araç ve 3 adet iş makinası 2886 Sayılı Yasanın 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı satışı yapılacaktır.

Madde 2-Satışı yapılacak olan araçların plakası, markası, modeli, cinsi, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO PLAKA MARKA MODEL CİNSİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI 1 19 LK 299 OTOKAR 2013 ÇÖP KAMYONU 450.000,00 13.500,00 2 19 LE 559 LEVEND 2000 KAMYONET 30.000,00 900,00 3 19 LE 560 LEVEND 2000 KAMYONET 30.000,00 900,00 4 06-05-254 JCB 2003 KAZICI-YÜKLEYİCİ 900.000,00 27.000,00 5 GREYDER CATERPİLLAR 1996 GREYDER 900.000,00 27.000,00 6 HİDROMEK HİDROMEK 2007 EKSKAVATÖR LASTİK 1.800.000,00 54.000,00

2. İhalenin Nerede, Hangi Tarih Ve Saatte Yapılacağı:

Madde 3- İhale; 05 Ağustos 2024 günü, saat: 14:00‘ de, Denizhan Mah. Yozgat Caddesi No:2, Belediye Binası 5. kat, Konferans Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye Girebilme Şartları:

Madde 4- İsteklilerde aranan belgeler

a)Nüfus cüzdanı fotokopisi

b)İstekliler, geçici teminatlarını; belediyemiz veznesine veya belediyemizin, Halk Bankası TR 64 0001 2009 3150 0007 0000 04 İBAN numaralı hesabına yatırılması, geçici teminat alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır.

c)Şartname bedeli 500,00 TL dir. Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz.

d)İhaleye katılacakların, ihalenin yapılacağı gün saat 12:00 dan önce, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.