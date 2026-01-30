T.C.
ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELEDİYE GAYRİMENKULLERİNİN KİRA İHALESİ VE ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI
|MADDE-1
|Aşağıda niteliği,nevi ve miktarı belirtilen taşınmazlar, Denizhan Mahallesi Yozgat Caddesi No:2 adresinde bulunan Alaca Belediyesi hizmet binasında meclis salonunda, Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile kira ihalesi yapılacaktır. İhale teklif artırım miktarı kiralar için 1.000,00 TL, araç satışları için 2.000,00 TL ve katları olarak devam edecektir.
|KİRA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|
Sıra No
|Adresi
|Kapı No
|Cinsi
|Tahmini Bedel KDV Dahil
|Geçici Teminat
|Açıklama
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK
|3/107
|Dükkan
|60.750,00
|12.150,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:00
|2
|DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK
|17
|Dükkan
|21.600,00
|4.320,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:01
|3
|DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK
|19
|Dükkan
|21.600,00
|4.320,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:02
|4
|DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK
|21
|Dükkan
|21.600,00
|4.320,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:03
|5
|DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK
|25
|Dükkan
|18.900,00
|3.780,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:04
|6
|DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK
|31
|Dükkan
|18.900,00
|3.780,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:05
|7
|DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK
|33
|Dükkan
|18.900,00
|3.780,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:06
|8
|DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK
|49
|Dükkan
|16.200,00
|3.240,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:07
|9
|DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK
|55
|Dükkan
|16.200,00
|3.240,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:08
|10
|DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK
|57
|Dükkan
|16.200,00
|3.240,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:09
|11
|DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK
|38
|Dükkan
|16.200,00
|3.240,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:10
|12
|DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK
|42
|Dükkan
|10.800,00
|2.160,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:11
|13
|DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK
|44
|Dükkan
|10.800,00
|2.160,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:12
|14
|DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ
|21
|Dükkan
|27.000,00
|5.400,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:13
|15
|DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ
|23
|Dükkan
|27.000,00
|5.400,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:14
|16
|DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ
|25
|Dükkan
|27.000,00
|5.400,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:15
|17
|DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ
|29
|Dükkan
|19.800,00
|3.960,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:16
|18
|DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ
|31
|Dükkan
|19.800,00
|3.960,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:17
|19
|DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ
|39
|Dükkan
|16.200,00
|3.240,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:18
|20
|DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ
|43
|Dükkan
|16.200,00
|3.240,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:19
|21
|DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ
|45
|Dükkan
|16.200,00
|3.240,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:20
|22
|DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ
|47
|Dükkan
|16.200,00
|3.240,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:21
|23
|DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ
|53
|Dükkan
|6.000,00
|1.200,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:22
|24
|AYHAN MAHALLESİ ÇORUM CADDESİ
|1.-1
|Dükkan
|97.500,00
|19.500,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:23
|25
|AYHAN MAHALLESİ ÇORUM CADDESİ
|1.-2
|Dükkan
|63.000,00
|12.600,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:24
|26
|CUMHURİYET MAHALLESİ ÇORUM CADDESİ
|0
|Arsa
|109.000,00
|21.800,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:25
|27
|DENİZHAN MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ
|7
|Soyal Tesis
|59.000,00
|11.800,00
|Kira İhalesi
|9.02.2026
|10:26
|SATIŞI YAPILACAK TAŞITLAR
Sıra No
|Plaka
|Marka
|Model
|Cinsi
|Tahmini Bedel KDV Hariç
|Açıklama
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|19 LP 010
|OTOYOL
|1999
|Otobüs
|55.000,00
|Çalışır Durumda
|9.02.2026
|11:00
|2
|19 LA 422
|TOYOTA
|1992
|Kamyonet (Kapalı Kasa)
|55.000,00
|Çalışır Durumda
|9.02.2026
|11:01
|3
|19 LA 442
|RENAULT
|2003
|Otomobil Kangoo EXP 1,9D Comfort
|50.000,00
|Çalışır Durumda
|9.02.2026
|11:02
|4
|19 ACT 577
|MERCEDES-BENZ
|2000
|Kamyon (Damperli)
|995.000,00
|Çalışır Durumda
|9.02.2026
|11:03
|MADDE-2
|Tahmini bedel Damga vergisi HARİÇ, diğer tüm vergiler DAHİLDİR. Sözleşme giderleri vb. giderler müşteri tarafından ödenecektir. İhaleye ilişkin tüm ödemeler, belediyemiz veznesine veya belediyenin banka hesabına SÜRESİNDE ödenebilir.
|MADDE-3
|Teminat olarak tedavüldeki Türk Parası ve Banka Teminat Mektupları, teminat olarak kabul edilebilir.
|MADDE-4
|Geçici teminat muhammen bedel üzerinden araç satışında %30, kira ihalelerinde ise %20 oranında alınacaktır.
|MADDE-5
|İstenilen belgeler:
1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,2) Kanuni İkametgâh Belgesi,3) Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,4) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Noterden tasdikli imza sirküleri,5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, 6) İstekliler, geçici teminatlarını; belediyemiz veznesine veya belediyemizin, Halk Bankası Şubesi TR64 0001 2009 3150 0007 0000 04 İBAN numaralı hesabına yatırılması, geçici teminat alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır.7) Şartname bedelinin 1.000,00 TL yatırıldığına ilişkin makbuz.8) İhaleye katılacak olanların, Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri,9) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 10) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir.11) Sabıka kaydı 12) ihalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.
#ilangovtr Basın No ILN02389791