T.C.

ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE GAYRİMENKULLERİNİN KİRA İHALESİ VE ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

MADDE-1 Aşağıda niteliği,nevi ve miktarı belirtilen taşınmazlar, Denizhan Mahallesi Yozgat Caddesi No:2 adresinde bulunan Alaca Belediyesi hizmet binasında meclis salonunda, Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile kira ihalesi yapılacaktır. İhale teklif artırım miktarı kiralar için 1.000,00 TL, araç satışları için 2.000,00 TL ve katları olarak devam edecektir.
KİRA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No		 Adresi Kapı No Cinsi Tahmini Bedel KDV Dahil Geçici Teminat Açıklama İhale Tarihi İhale Saati
1 AYHAN MAHALLESİ LALEZAR SOKAK 3/107 Dükkan 60.750,00 12.150,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:00
2 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 17 Dükkan 21.600,00 4.320,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:01
3 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 19 Dükkan 21.600,00 4.320,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:02
4 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 21 Dükkan 21.600,00 4.320,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:03
5 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 25 Dükkan 18.900,00 3.780,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:04
6 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 31 Dükkan 18.900,00 3.780,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:05
7 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 33 Dükkan 18.900,00 3.780,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:06
8 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 49 Dükkan 16.200,00 3.240,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:07
9 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 55 Dükkan 16.200,00 3.240,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:08
10 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 57 Dükkan 16.200,00 3.240,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:09
11 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 38 Dükkan 16.200,00 3.240,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:10
12 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 42 Dükkan 10.800,00 2.160,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:11
13 DENİZHAN MAHALLESİ SEBZE HALİ SOKAK 44 Dükkan 10.800,00 2.160,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:12
14 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 21 Dükkan 27.000,00 5.400,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:13
15 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 23 Dükkan 27.000,00 5.400,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:14
16 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 25 Dükkan 27.000,00 5.400,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:15
17 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 29 Dükkan 19.800,00 3.960,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:16
18 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 31 Dükkan 19.800,00 3.960,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:17
19 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 39 Dükkan 16.200,00 3.240,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:18
20 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 43 Dükkan 16.200,00 3.240,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:19
21 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 45 Dükkan 16.200,00 3.240,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:20
22 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 47 Dükkan 16.200,00 3.240,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:21
23 DENİZHAN MAH. CUMHURİYET CADDESİ 53 Dükkan 6.000,00 1.200,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:22
24 AYHAN MAHALLESİ ÇORUM CADDESİ 1.-1 Dükkan 97.500,00 19.500,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:23
25 AYHAN MAHALLESİ ÇORUM CADDESİ 1.-2 Dükkan 63.000,00 12.600,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:24
26 CUMHURİYET MAHALLESİ ÇORUM CADDESİ 0 Arsa 109.000,00 21.800,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:25
27 DENİZHAN MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ 7 Soyal Tesis 59.000,00 11.800,00 Kira İhalesi 9.02.2026 10:26
SATIŞI YAPILACAK TAŞITLAR
İlan Metni
Sıra No		 Plaka Marka Model Cinsi Tahmini Bedel KDV Hariç Açıklama İhale Tarihi İhale Saati
1 19 LP 010 OTOYOL 1999 Otobüs 55.000,00 Çalışır Durumda 9.02.2026 11:00
2 19 LA 422 TOYOTA 1992 Kamyonet (Kapalı Kasa) 55.000,00 Çalışır Durumda 9.02.2026 11:01
3 19 LA 442 RENAULT 2003 Otomobil Kangoo EXP 1,9D Comfort 50.000,00 Çalışır Durumda 9.02.2026 11:02
4 19 ACT 577 MERCEDES-BENZ 2000 Kamyon (Damperli) 995.000,00 Çalışır Durumda 9.02.2026 11:03
MADDE-2 Tahmini bedel Damga vergisi HARİÇ, diğer tüm vergiler DAHİLDİR. Sözleşme giderleri vb. giderler müşteri tarafından ödenecektir. İhaleye ilişkin tüm ödemeler, belediyemiz veznesine veya belediyenin banka hesabına SÜRESİNDE ödenebilir.
MADDE-3 Teminat olarak tedavüldeki Türk Parası ve Banka Teminat Mektupları, teminat olarak kabul edilebilir.
MADDE-4 Geçici teminat muhammen bedel üzerinden araç satışında %30, kira ihalelerinde ise %20 oranında alınacaktır.
MADDE-5 İstenilen belgeler:
1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,2) Kanuni İkametgâh Belgesi,3) Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,4) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Noterden tasdikli imza sirküleri,5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, 6) İstekliler, geçici teminatlarını; belediyemiz veznesine veya belediyemizin, Halk Bankası Şubesi TR64 0001 2009 3150 0007 0000 04 İBAN numaralı hesabına yatırılması, geçici teminat alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır.7) Şartname bedelinin 1.000,00 TL yatırıldığına ilişkin makbuz.8) İhaleye katılacak olanların, Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri,9) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 10) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir.11) Sabıka kaydı 12) ihalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.
#ilangovtr Basın No ILN02389791