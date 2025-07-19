AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı ile yapılan istişareler sonucunda Alaca Gençlik Kolları Başkanlığı'na Özdemir getirildi.

Alaca İlçe Başkanlığı’nda yapılan törende İl Gençlik Kolları Başkanı Civan ve İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy tarafından görevi devreden Fadıl Eren Özdemir’e emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Onur Civan, “Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı ile istişareler sonrası Alaca İlçe Gençlik Kolları Başkanımız olarak Halil İbrahim Özdemir belirlenmiştir. Görevi devreden Fadıl Eren Özdemir’e gayretlerinden ötürü teşekkür ediyor, yeni başkanımıza başarılar diliyoruz. Alaca gençliğine hayırlı olsun” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ