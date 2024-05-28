983 yılında İ.T.Ü Türk Musikisi Devlet konservatuarı Temel Bilimler bölümünde müzik eğitimine başlayan Haydar Tanrıverdi, lisans eğitiminden sonra müzik alanında yüksek lisans ve sanatta yeterliğimi tamamladı.

1988 yılından bugüne kadar İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarında Öğretim Görevlisi olarak çalışıyor. Kırk yıla yakın hocalığı boyunca birçok öğrenci yetiştirdi.

Müzik camiasında 1986 yılından bu yana birçok sanatçıya sahnede ve albüm çalışmalarında müzik yönetmeni ve enstrümanist olarak katkıda bulunan Haydar Tanrıverdi, Nuray Hafiftaş, Fatih Kısaparmak, Gülay, Kerem Alışık, Güler Işık, Taşkın Doğanışık, Erhan Uslu, Erol Parlak, Adnan Koç gibi birçok isimle çalıştı.

Bağlamanın baş tacı olduğu bir ailede büyüdüğünü ifade eden Haydar Tanrıverdi, “Müzik hayatımızda hep vardı, yıllardır enstrüman icracısı olarak yaptığım çalışmalara sesimle de yeni bir renk, yeni bir deneyim katmak istedim” diyerek yaptığı tekli çalışmanın sebebini açıkladı.

Duygu müzik etiketiyle ve Haydar Tanrıverdi yorumuyla müzik dünyasına sunulan “Nasip Olur Amasya’ya Varırsan” isimli, sözleri Aşık Veli’ye ait, müziği geleneksel, deyiş formunda olan eser, tarzında hocadan bir şarkılık ders olarak da nitelendiriliyor.

Klip çalışması memleketi Erzincan’da doğa ve belgesel çekimlerinin uzman yönetmeni Muhammed Kösen tarafından yapılırken Haydar Tanrıverdi hoca performansı ile tamamlandı. Yıllardır birçok ünlü isimin albüm çalışmalarında müzik yönetmenliği, orkestra şefliklerini üstlenen Haydar Tanrıverdi ilk defa kendisi bir çalışma gerçekleştirdi.

HAYDAR TANRIVERDİ YORUMUYLA “Nasip Olur Amasya’ya Varırsan” KLİP LİNK

https://youtu.be/A7Ht4rN4z-8?si=VjlDrnBvvvJQtYyU

(Selçuk AKA)

Editör: HABER MERKEZİ