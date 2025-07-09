Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasında yer alan Aile Yaşam Merkezi Projesi, şehrin tarihi dokusu içerisinde yer alan Bedesten binasında hayata geçirilecek. Projenin yürütülmesi ve gerekli finansmanın karşılanması için Belediye Meclisi'nden Başkan Aşgın'a yetki verildi.

7,4 MİLYON TL’LİK PROJEYE,

6,7 MİLYON TL OKA DESTEĞİ

Toplam 7 milyon 477 bin TL bütçeye sahip olan proje için Çorum Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile iş birliği yaptı. SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) kapsamında desteklenen projede, OKA’nın sağlayacağı katkı 6 milyon 729 bin TL olurken, Çorum Belediyesi’nin eş finansman katkısı 747 bin TL olarak belirlendi. Bu katkının karşılanması ve protokol gereği tüm sürecin yürütülmesi için Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın’a Belediye Meclisi tarafından yetki verildi.

“AİLENİN GÜCÜNE

GÜÇ KATACAĞIZ”

Belediye Meclisi toplantısında konuşan Başkan Aşgın, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, “Biz de aileyi önceleyen bir bakış açısıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bedesten’in üst katını, içinde atölyelerin ve sosyal destek alanlarının yer alacağı, ailemizi güçlendirecek bir yaşam merkezine dönüştürüyoruz. Burayı sadece bir bina değil, aileyi destekleyen bir yaşam alanı olarak planladık” dedi.

“KAYNAKLARI EN VERİMLİ

ŞEKİLDE KULLANIYORUZ”

Başkan Aşgın, konuşmasında kamu kaynaklarının etkin kullanımına da dikkat çekti. Daha önce pek çok projenin bakanlık destekleriyle tamamlandığını belirten Aşgın, “İki yüzme havuzu, iki sentetik saha, masa tenisi salonu ve dört semt sahasını Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesiyle tamamladık. Şimdi de güreş eğitim merkezini yine yüzde yüz bakanlık desteğiyle inşa ediyoruz. Biz, kamu kaynaklarını Çorum için en üst düzeyde ve en verimli şekilde kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi