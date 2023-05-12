Türkiye'nin yerli otomobili Togg Çorum’da Kadeş Barış Meydanı’nda halka tanıtıldı.

Yerli otomobile vatandaşların büyük ilgi gösterdiği tanıtım etkinliğinde bir konuşma yapan Ahlatcı, Togg'un Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurulan fabrikanın ürünü olduğunu belirtti.

Tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirten Ahlatcı, ülkenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yıldır kalkındığını kaydetti.

TOGG yerli otomobili ile gurur duyduklarını belirten Ahlatcı, “Avrupa diyor ya çok oluyorsunuz diye biz artık çok oluyoruz, ama çok olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“GÖZLERİ VAR GÖRMEZLER,

KULAKLARI VAR AMA DUYMAZLAR”

“Onlar konuşur, AK Parti Yapar” diyen Ahlatcı, “Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi onların gözleri var görmezler, kulakları var ama duymazlar. Onlar konuşur AK Parti yapar, Allah'ın izniyle daha iyilerini yapacağız. Otomobilin çok ötesinde bir araç. Dünya standartlarını yukarı taşıdık. İnşallah bundan sonra diğer alanlarda da dünya standardını Türkiye yüzyılında daha yükseğe taşıyacağız” şeklinde konuştu.

“DURMADAN KANDİL’DEN TALİMAT ALIYORLAR”

7’li masanın durmadan Kandil’den talimat aldığına değinen Ahlatcı, “Kandil’den talimat üstüne talimat geliyor 7’li masaya, yalvarıyorlar Ak Parti gitsin diye, Kandil’deki hainleri sustur Çorum, vatan için millet için bütün oylar Ak Parti’ye” dedi.

“BÜTÜN OYLAR AK PARTİ’DE BİRLEŞSİN”

Vatandaşlardan oylarını AK Parti’de birleştirmelerini isteyen Ahlatcı, “Birleşmiş bütün hainler Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında, sen de birleş Çorum, sende birleş hainlerin karşısında. Bütün oylar Ak Parti’de birleşsin hainler kandilde titresin. Haydi Çorum şimdi bir olmanın iri olmanın diri olmanın tam zamanı” diye konuştu. (Haber Merkezi)