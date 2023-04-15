Ahlatcı, EYT kapsamında vatandaşların emeklilik işlemlerini tamamlayabilmek adına gece-gündüz mesai yapan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nü akşam saatlerinde ziyaret etti.

İl Müdürü Ömer Tök ile birlikte çalışmalarını sürdüren kurum personeli ile görüşen Milletvekili Adayı Ahlatcı, kendilerine kolaylıklar diledi. Personele fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ahlatcı, EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan Çorumlularla da maaş müjdesini paylaştı. Ahlatcı, Çorum’da emekliliğe hak kazanan 9 bin yeni emeklinin maaş ve birikmiş ödeneklerinin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplarına aktarılacağını kaydetti.

(Haber Merkezi)