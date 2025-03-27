Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorum Şubesi’nde Hitit Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından “İttihat ve Terakki” konulu bir söyleşi programı düzenlendi.
ADD 20. Yüzyılın başına damgasını vuran İttihat ve Terakki Fırkası'nı (Birleşme ve İlerleme Cemiyeti-Partisi) konuştu. Dernek binasındaki söyleşiye Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, ADD Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Çıtak, Disiplin Kurulu Başkanı Cengiz Karabıdak, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, Birleşik Emekliler Sendikası İl Temsilcisi Sefa Batak ile ADD üyelerinin yanı sıra  Hitit Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü üyesi gençler katıldı.
Osmanlı’nın son dönemine damga vuran İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin siyasi, ekonomik ve toplumsal etkilerinin ele alındığı programda, katılımcılar, tarihe farklı bir perspektiften bakma fırsatı yakaladı.

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Editör: Haber Merkezi