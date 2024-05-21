Özel Çorum Ada Koleji ilkokul ve ortaokul öğrencileri, sanat dolu bir günü daha renklendirdi. Görsel sanatların büyülü dünyasına adım atan 57 küçük sanatkârın eserlerinin yer aldığı sergi ilgi gördü. Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Ceren Karataş ve Evrim Güngör tarafından özenle hazırlanan sahne dekoru ile de dikkat çeken programda 13 kişilik Çin Dans ekibi de unutulmaz bir koreografi sundu.



Sergi ve dans gösterisi Ada Koleji İlkokul Müdürü Ahmet Çek’in konuşması ile başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımı ile yapılan programda daha sonra serginin açılışı yapılarak gezildi.

Sergiye katılan ziyaretçiler, öğrencilerin emeklerine tanıklık ederken sanatın birleştirici ve ufuk açan gücünü de bir kez daha hissetti.

Öte yandan Ada Koleji gençleri tarafından AHL Park AVM’de bir konser verildi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında verilen konser büyük alkış topladı.