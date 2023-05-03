Çorum’un efsanelerinden merhum Hakkı Bilal’in yeğeni ve damadı, Saliha Müjgan Bilal’in eşi, merhum İsmet Bilal, Fatma Türkan Erdem ve Fikret Bilal’in amca çocukları ve enişteleri, 91 yaşında kaybettiğimiz Abdullah Bilal’in cenazesi, Şakirin Camii’nde kılınan ikindi namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

Fikret Bilal’in bize ulaştırdığı, anılarda kalan fotoğrafı okurlarımızla paylaşıyoruz.

Yukarıdaki aile fotoğrafında, önde, ortada oturan merhum Abdullah Bilal, yanında esi Saliha Müjgan Bilal, onun yanında ise merhum Ferit Dedebaş’ın eşi Sevim Dedebaş…