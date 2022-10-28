Cumhuriyetin 99 yıl önce “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü, halkın geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir” şeklindeki ifadelerle ilan edildiğini hatırlatan Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner; “Yakın tarihimiz açık bir şekilde göstermiştir ki, Büyük Türk milletinin bekasının ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasının yegâne biçimi cumhuriyettir. Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra büyük fedakârlık ve mücadele ile kurduğumuz Cumhuriyet sayesindedir ki, bugün haklı olarak tam bağımsız bir şekilde büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Büyük bir medeniyetin ve şanlı bir mazinin mirasçısı olan devletimizin kurulduğu günden bu yana hızla büyüdüğünü ve son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği kalkınma hamlelerine imza atarak dev projeleri hayata geçirdiğini, devletin ve milletin yekvücut olarak dünyanın en güçlü ekonomilerinden ve ordularından birine sahip olan ülkeler arasına girmeyi başardığını kaydeden Şahiner yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Bizler bu anlamlı günde vatanın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını feda edenleri hiçbir zaman unutmayacak ve her zaman şükran ve minnetle yâd edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında belirtilen hedeflere ulaşmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için aldığımız görevi layıkıyla yerine getirmek uğruna bıkmadan yorulmadan çalışacağız. Bu vesileyle ülkemiz sınırları içinde ve dışında ülkemizin ve bulunduğumuz coğrafyanın huzuru, güveni ve istikrarı için hain terör örgütleriyle kahramanca mücadele eden güvelik güçlerimiz ve ordumuza üstün muvaffakiyetler diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; Bu aziz yurdu bize vatan yapan, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükûnunu sağlayan ve bu kutsal amaç için toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşmış aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi şükranla anıyor; Hemşerilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum”

(Haber Merkezi)

