Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, ilçe kaymakamları ve ilgili kurumların temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantı Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda; kaymakamlıklar, belediyeler ve kamu kurumları tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği (AB) fon ve mali kaynakları başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı fonlar ile finanse edilen projelerin uygulama süreçleri ele alındı. Güncel proje çağrıları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Vali Ali Çalgan, uygulama sürecinde olan projelerin takip edilmesi ve biran önce tamamlanması, aynı zamanda işbirliği ve koordinasyon içerisinde yeni proje çalışmaları yapılması yönünde talimat verdi.

Editör: Haber Merkezi