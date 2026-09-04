İl Başkanı Nurullah Müstet’ten atama belgesini alan Köksal Cihan, duyduğu gurur ve memnuniyeti dile getirerek: “Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu’nun önderliğinde; A Parti Aşdağul Belde Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Bu onurlu göreve bizleri layık gören başta Genel Başkanımıza, Teşkilat Başkanımız Tahir Keskin Kılıç’a, İl Başkanımız Nurullah Müştet’e, Ortaköy İlçe Başkanımız Mahsuni Özöndel’e ve teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum”

Aşdağul beldesi ve Çorum için yoğun bir çalışma temposuna gireceklerini vurgulayan Cihan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Aşdağul, Ortaköy, Çorum ve ülkemiz için birlik ve beraberlik içerisinde, Genel Başkanımızın önderliğinde var gücümüzle çalışacağız. Rabbim bizleri çıktığımız bu kutlu yolda mahcup etmesin”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR