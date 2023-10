Tahmini Okuma Süresi: dakika

Atıl vaziyette bekleyen 95 yıllık tarihi caminin vatandaşların hizmetine sunulması için Erenler Mahallesi Kayacık Sokak yanında bulunan Pırtı pazarına taşındı. Yer tahsisi yapıldıktan sonra İskilip Belediyesi tarafından bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapılan cami muhtarlık ve vatandaşların talebi üzerine, İlçe Müftülüğü katkılarıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kur’an Kursu olarak hizmete sunulduğu bildirildi.



Tarihi caminin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kur’an Kursu olarak düzenlenen açılış törenine Vali Zülkif Dağlı ile ilçe yetkileri katıldı. İskilip Müftüsü Şuayip Güllü, İskilip’te 4 tane 4-6 yaş Kur'an kursu bulunduğunu belirterek, “Toplam 7 sınıfta 100 öğrencimiz eğitime devam ediyor. İskilipli hemşerilerimizin ve esnaflarımızın gayretleriyle kurslarımıza yenilerini eklemenin gayretinde olacağız. Bugün 74 hafımız hafızlık yapıyorsa, 100 öğrencimiz eğitim alıyorsa bunun arkasında İskilip halkımız var. Buranın hizmete açılmasında katkıda bulunan kaymakamımız ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.



İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, hizmete açılan kursun diğer Kur'an kurslarından ayrı bir hikayesinin olduğunu belirterek, “Bu camimiz çivil kullanılmayan özel bir cami. Daha önce sökülerek Balıkesir'e götürülmüş. O dönem ilçede bir kampanya başlatıldı ve camimiz tekrar geri getirilerek monte edildi. O günden bugüne kadar atıl bir vaziyette. Biz bu camiyi değerlendirmek istedik. Muhtarımızın talepleri doğrultusunda yıllardır çürümeye terk edilen bir eseri ilçemize kazandırdık. Daha sonra Müftülüğümüzün talepleri doğrultusunda camimizi Kur'an kursuna çevirdik. Burada güzel ortak bir çalışma yürütüldü. Buranın yapımında hizmete açılmasında katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Vali Zülkif Dağlı ise, “Bizim medeniyetimizde, kültürümüzde, tarihimizde çocukların eğitimi özellikle dini eğitimi 4 yaşında başlar. Çünkü çocuklarımız bu yaşlarda öğrenmeye açıktır. Aynı bilgisayar gibi her şeyi öğrenir, ezberler. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş eğitimlerini önemsiyoruz. Şu anda bizim İskilip ilçesinde 7 sınıfımız var. Bu sayı 7’de kalmamalı. Belediye başkanımız her zaman yanımızda. Belediye başkanımız, halkımızın desteğiyle bu sayıyı artıracağız. Hedefimiz her mahallede 4-6 yaş sınıfının artırılması. Camilerin altında uygun alanlar olursa buraları da gençlik merkezlerine dönüştüreceğiz. Gençler yoksa camiler boş demektir. Gençler olacak” şeklinde konuştu.