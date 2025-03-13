Kılıç, söz konusu üyelerin, proje verileriyle oynayarak proje ürettiği iddiasıyla disiplin sürecine tabi tutulduğunu ve bu durumun Çorum Belediyesi’ne resmi yazı ile bildirildiğini belirtti.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, proje üretim faaliyetinde bulunan üyelerinin belirli yeterliliklere sahip olması gerektiğini savunduklarını vurgulayan Kılıç, bu gerekliliklerin Odaları tarafından belirlenip denetlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Geçmiş yıllarda üyelerine belge vermeden önce bazı eğitimleri tamamlamalarını şart koştuklarını ve belge yenilemeleri için asgari şartlar belirlediklerini ifade eden Kılıç, mevcut iktidarın bu uygulamaları gereksiz görerek iptal ettiğini, bunun sonucunda ise mühendislik alanındaki düzenlemelerin zayıfladığını dile getirdi.

Kılıç, “Bir doktor, okuldan mezun olduktan sonra uzmanlık yapmadığı sürece ameliyat yapamaz. Ancak, bir mühendislik öğrencisi diplomasını aldıktan hemen sonra proje yapımına başlayabilir. Bilgisiz bir mühendis, yanlış bir proje ile yüzlerce insanın hayatını tehlikeye atabilir” dedi.

Proje üretiminde kullanılan paket programlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kılıç, bu programların parametrelerinin değiştirilebilir olmasının zayıf yönler olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Mühendislerin doğru parametreleri kullanarak modelleme yapması gerektiğini kaydeden Kılıç, yapı denetim şirketlerinin de bu parametreleri kontrol edip doğru malzeme kullanımıyla inşaatı tamamlaması gerektiğini söyledi.

“ŞUAN NE YAPILMASI GEREKTİĞİNE ODAKLANMALIYIZ”

Çorum halkı olarak şu an ne yapılması gerektiğine odaklanmaları gerektiğini kaydeden Kılıç, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Tespiti yapılan projelerden imalatı devam etmekte olan inşaatlar derhal durdurulmalı, geçmişte yapılmış ve yapı kullanım izin belgesi alan yapılar belirlenmelidir. Şu an kullanımda olan yapılar gerekli görülmesi halinde güçlendirilmeli ve/veya tahliye edilmelidir. Bu projelerin incelenmesi konusunda şaibeden ve siyasetten uzak, bilim ışığında bir komisyonun kurulmalıdır. Halkın süreç hakkında bilgilendirilmesi ve bilgi kirliliğinin önlenmesi de en önemli konularımız arasında olmalıdır. Yapı üretim süreci içinde yer alan ve işini layığıyla yapan bileşenler korunmalı Çorum’umuzun ekonomik açıdan etkilenmemesi için çürük elmaların ayıklanmalıdır.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ