Hatay'ın Defne ilçesinde iş makinesiyle yıkılan 6 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binalar yıkılmaya devam ediyor. Depremin vurduğu Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 6 katlı binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; 6 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu görüldü. 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Editör: İHA AJANS